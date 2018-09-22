2018-09-22T15:48:24+03:00
Звезды

Сонный Сергей Лазарев в пять утра записал видеообращение для жителей Ставрополя

Певец готовится выступить вечером на праздновании Дня города и края [видео]
Татьяна ГУЩИНА
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- Время пять утра, - рассказывает сонный певец.- Время пять утра, - рассказывает сонный певец.
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Сонный Сергей Лазарев в пять часов утра записал видеообращение для жителей Ставрополя, где вечером 22 сентября он собирается дать большой концерт на центральной площади. Представление начнется в 8 часов вечера. В краевой столице его ждут тысячи фанатов. Именно для них он записал видео и выложил короткий ролик в ставропольские соцсети.

- Время пять утра, - рассказывает явно сонный певец. - Отработали концерт, и сразу в аэропорт. Вылетаем в Ставрополь, ждите нас. Спать охота.

Жители города оценили такую откровенность и в комментариях посоветовали перед выступлением хорошенько отдохнуть.

- Какой милашка, такой заспанный. Ждем тебя, - пишут ставропольцы в комментариях.

- Бедолага, много работает. В полете выспится и будет у нас бодренький, скорей бы концерт, - пишут фанаты.

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Сонный Сергей Лазарев в пять утра записал видеообращение для жителей Ставрополя
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