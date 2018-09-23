2018-09-23T10:38:25+03:00
Общество

Ставропольцы поздравили родной город, выстроившись в цифру «1777»

В удивительном флешмобе приняли участие 1777 человек
Андрей ЗОБОВ
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Фото: социальные сети / the_scourgeФото: социальные сети / the_scourge
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В День города в Ставрополе прошёл, вероятно, самый масштабный флешмоб за всю его историю. Жители краевого центра невероятно красиво поздравили родной город.

Для проведения акции, подробности которой долгое время сохранялись в строжайшем секрете, на площади Ленина собралось почти две тысячи человек. В назначенное время они выстроились, образовав собой цифру «1777» — дату основания родного города. С большой высоты композицию снял квадрокоптер.

Очень скоро снимки появились в социальных сетях. Жители города очень высоко оценили художественную задумку организаторов и поразились красоте праздничного символа.

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