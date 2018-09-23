Сергей Лазарев поблагодарил ставропольцев за тёплый приём и любовь

23 Сент. 11:47 2018-09-23T11:47:38+03:00

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lazarevsergey Танец огней на концерте Сергея Лазарева в Ставрополе

Сергей Лазарев остался под приятным впечатлением после посещения Ставрополя. Отзывчивость и эмоциональность публики, певшей вместе с ним многие песни во время бесплатного концерта, приуроченного к Дню города и края, восхитили музыканта.

— Ставрополь! Аааа! Это было нереально красиво и громко. Вы только послушайте себя и посмотрите!! Это просто восторг! Спасибо за любовь! Ваша любовь — это так красиво, — поделился впечатлениями певец в своём Instagram.

К записи он приложил видео, снятое со сцены. На кадрах видно, что во время исполнения хита «Твоя любовь — это так красиво», все зрители в едином порыве включили фонарики на своих гаджетах и качались в такт музыке, создав удивительной красоты световое шоу.

Подобная атмосфера царила во время исполнения большинства песен. Видно, что горожане были в восторге от возможности послушать сверхпопулярного исполнителя. А после публикации в сети целой серии видео, об упущенной возможности жалели даже скептики, не пожелавшие пойти на концерт.