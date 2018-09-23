В Нальчике на видео попала погоня полиции за конной упряжкой

23 Сент. 12:19 2018-09-23T12:23:07+03:00

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В социальных сетях Кабардино-Балкарской Республики популярность набирает ролик, который очевидцы уже шутливо прозвали «Форсаж 9». Такое название получило короткое видео с авторегистратора, на кадрах которого лошадь, запряжённая в повозку, пытается скрыться от преследования полиции.

По предположениям очевидцев происшествия, хозяин животного нарушил какие-то правила, но вряд ли мужчина мог попытаться скрыться от правоохранителей. Виновником инцидента считают обезумевшего от звука полицейской сирены коня, который буквально рванул вперёд, не замечая никаких препятствий на собственном пути.

Однако упряжка очень ловко маневрирует среди большого потока автомобилей, поэтому версия жителей Нальчика вполне может оказаться ошибочной. В любом случае, идея скрыться от полицейских на повозке выглядит смешной и абсурдной.

Однако жители республики в комментариях успели поспорить. Некоторые выразили уверенность, что «на таком коне, да без повозки, легко было бы оставить недалёких полицейских «с носом».

— Настоящий джигит на добром коне легко скрылся бы от наших нерасторопных ДПС-ников. Была бы настоящая кавказская потеха! — Шутят жители республики в комменатриях.

Официальной информацией о результатах и причине погони «Комсомольская правда на Северном Кавказе» пока не располагает.