2018-09-23T12:44:22+03:00
Общество

В Чечне торжественно открыт третий православный храм

Церковь святой Варвары великомученицы восстановлена в казачьей станице Шелковская
Андрей ЗОБОВ
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В Шелковском районе Чечни Рамзан Кадыров и полпред президента в СКФО Александр Матовников торжественно открыли третий в республике православный храм. Он получил имя святой Варвары великомученицы.

— Сегодня мы стали свидетелями торжества исторической справедливости. В день 300-летнего юбилея казачьей станицы Шелковской здесь восстановлен храм Варвары великомученницы, который стоял на этом месте 80 лет назад, — сказал на церемонии открытия полпред президента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своей торжественной речи сделал акцент на то, что строительство церквей сближает живущие на территории республики народы и укрепляет межнациональную дружбу.

— Все мы помним, что происходило в Шелковском районе и в республике в 90-х и в начале 2000-х годов. В регионе орудовали банды международных террористов, шла война. Люди жили разрозненно, но благодаря нашему первому президенту, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову и национальному лидеру Владимиру Путину мы уничтожили терроризм и объединили наш народ. Как никогда состоялась консолидация общества, — резюмировал Кадыров.

Новый храмовый комплекс расположился на площади в 3 тысячи квадратных метров. Это сам храм, трапезная, летняя школа, дом священника и специальная купель для крещения. Высота купольной части собора превышает 20 метров. Все 11 колоколов отлиты в Москве.

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