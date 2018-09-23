В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась

23 Сент. 14:54 2018-09-24T10:24:33+03:00

По словам очевидцев, водитель сбежал с места аварии, оставляя за собой кровавый след Фото: Социальные сети

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Вчера вечером в курортном Пятигорске автолюбитель на «Субару» сбил пешехода. Об инциденте сообщают очевидцы происшествия. При этом водитель инормарки, вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, скрылся с места ДТП. Попавший под колёса мужчина скончался до прибытия врачей.

Инцидент произошёл на проспекте Калинина. Местные жители сообщили о серьёзной пробке, образовавшейся на улице, позже оказалось, что её причиной стало смертельное ДТП. По словам людей, пешеход персекал проезжую часть по переходу, однако автомобилист не рассчитал скорость и сбил мужчину.

— От него остались кровавые ошмётки, головы почти нет, — пишет в соцсетях один из очевидцев трагедии. — При этом машина почти не стояла на месте. Как только водитель понял, что случилось — тут же дал «по газам» оставляя за собой кровавые следы.

Официальной информации о происшествии нет. О личности пострадавшего пока ничего не известно, также как и о сбежавшем водителе.