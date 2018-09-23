Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей

23 Сент. 15:58 2018-09-23T16:00:40+03:00

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В селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана могут построить новую школу вместо сгоревшей в ночь на субботу. Поручение проработать вопрос возможности строительства учебного заведения дал лично глава республики Владимир Васильев.

— На последнем совещании глава Дагестана поставил цель решить вопрос с образованием детей, после происшествия в Кизилюртовском районе. Временно учеников на занятия будет возить автобус. Сейчас начинается проработка вопроса о строительстве нового учебного заведения, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации и правительства республики.

Напомним, что 21 сентября в 23:54 в МЧС поступил звонок с сообщением о пожаре, вспыхнувшем в здании школы села Миатли. Пожарные боролись с огнём до 5:20 следующего дня, однако спасти здание не удалось. Пламя полностью уничтожило 517 квадратных метров здания, восстановлению учебное заведение не подлежит. Сейчас устанавливаются причины происшествия и подсчитывается материальный ущёрб, нанесённый огнём.