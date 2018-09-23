В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама

23 Сент. 16:59 2018-09-23T17:05:32+03:00

Молодые люди были несогласны с проповедями духовника

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В Ингушетии в суд передано дело троих местных жителей, обвиняющихся в покушении на имама в Назрановском районе. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным правоохранителей, двое молодых людей возненавидели духовника за его проповеди, с содержанием которых были в корне несогласны. Они задумали убить Хамзата Чумакова, взорвав самодельную бомбу во время службы.

Для этого подсудимые несколько раз тестировали самодельное взрывное устройство на окраине посёлка Экажево и даже взорвали автомобиль. К испытаниям они привлекли третьего человека, не имевшего понятия о конечной цели друзей. Несмотря на это, парень помог ребятам и вместе они смогли сделать опасную бомбу с дистанционным управлением.

В сентябре 2017 года единомышленники установили бомбу и стали ждать удобного момента. Однако их планам было не суждено реализоваться. Сотрудники ФСБ раскрыли террористов и нашли взрывное устройство.

Собранные следователями улики убедили прокурора. С обвинительным заключением дело передано в суд для рассмотрения по существу.