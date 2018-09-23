2018-09-23T18:00:15+03:00
Происшествия

В Дагестане произошло подводное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в Каспийском море
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане зафиксированы подземные толчки средней силы. Подводное землетрясение произошло в Каспийском море. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили специалисты Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в Каспие, в 15 километрах от берега Новокаякентского района республики и примерно в 35 километрах от Избербаша и Дербента. Первый толчок был зафиксирован в 8:17 по московскому времени. Магнитуда землетрясение составила 3,9 балла по шкале Рихтера.

Никаких данных о пострадавших жителях или разрушениях МЧС Республики Дагестан на данный момент не располагает.

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