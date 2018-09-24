В КБР обезврежена мощная бомба

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-24T11:38:08+03:00

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Жители села Хасанья в Кабардино-Балкарии нашли не разорвавшийся снаряд, который сохранился со времён боевых действий Великой Отечественной войны. Бомбу обнаружили при проведении строительных земляных работ.

Сообщается, что пугающую находку сделали строители, которые вели крупную стройку по улице Белинского в селении Хасанья.

- Во время строительных работ был найден и обезврежен снаряд времен Великой Отечественной войны, - прокомментировали в экстренных службах региона.

Также спасатели уочнили, что на место обнаружения бомбы экстренно прибыли саперы, они оцепили территорию, вытащили и разминировали ее.