Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-24T11:38:02+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Северной Осетии, подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением денег из пенсионного фонда.

По предварительным данным МВД Российской Федерации, подозреваемые незаконно формировали пенсионные дела умерших людей, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали деньги в банке.

По имеющейся информации, организатором мошеннической схемы стала бывшая сотрудница клиентской службы одного из республиканских управлений пенсионного фонда.

При обысках в домах задержанных фигурантов уголовных дел стражи порядка нашли более 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других документов, а также доверенности на получение выплат и более 150 клише печатей различных организаций.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество), ущерб по которым превысил 3 млн рублей.