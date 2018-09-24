В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-24T11:33:04+03:00

Машину со следами удара также нашли на даче. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СК

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В Пятигорске нашли участника смертельного ДТП на проспекте Калинина. Сбивший пешехода водитель "Сузуки" после аварии спрятался на даче около города. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

- 43-летний пятигорчанин, испугавшись ответственности, покинул место трагедии и спрятался на даче, - сообщают в ведомстве. - Свою вину мужчина полностью признал.

Сейчас медики выясняют, был ли он пьян в момент ДТП.

Напомним, 22 сентября на проспекте Калинина 56-летний житель из Смоленской области попал под колеса "Дэу Нэксия", после того как его сбил водитель "Сузуки". Мужчина переходил дорогу на красный свет и после удара по инерции угодил под следующую машину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей. Водитель "Сузуки" с места ЧП уехал.