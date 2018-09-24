Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-24T11:19:41+03:00

За отказ в интимной связи он угрожал женщине убийством

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В хуторе Пролетарском Красногвардейского района 52-летний мужчина изнасиловал взрослую дочь. Отец схватил 31-летнюю женщину за шею и вступил в половую связь, угрожая убийством.

- В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

На насильника заведено уголовное дело. Сейчас следователи проверяют, был ли этот случай первым.