Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Сразу 4 спортсмена взяли "золото"
Фото: Федерация кикбоксинга "Ставрополье"
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Четыре кикбоксера из Ставропольского края стали победителями в первенстве мира. Соревнования проходили в итальянском городке Езоло с 17 по 22 сентября. В них участвовали 2,6 тыс человек из 69 стран.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Федерации кикбоксинга "Ставрополье","золото" взяли Никита Панченко из Невинномысска, Гурген Арутюнов из Кисловодска, Ахмед Ахмедов и Алексей Чернышов из Ставрополя.
Всего от России выступили 250 спортсменов.