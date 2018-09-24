2018-09-24T11:34:54+03:00
Спорт

Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии

Сразу 4 спортсмена взяли "золото"
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Федерация кикбоксинга "Ставрополье"Фото: Федерация кикбоксинга "Ставрополье"
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Четыре кикбоксера из Ставропольского края стали победителями в первенстве мира. Соревнования проходили в итальянском городке Езоло с 17 по 22 сентября. В них участвовали 2,6 тыс человек из 69 стран.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Федерации кикбоксинга "Ставрополье","золото" взяли Никита Панченко из Невинномысска, Гурген Арутюнов из Кисловодска, Ахмед Ахмедов и Алексей Чернышов из Ставрополя.

Всего от России выступили 250 спортсменов.

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