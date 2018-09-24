В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень
В Кабардино-Балкарии родственники и друзья ищут пропавшего 23-летнего жителя города Прохладный. Рашид Хамат-Ханович Пугоев ушёл из дома 19 сентября.
Информацию об исчезновении молодого человека распространяют через социальные сети. Родные беспокоятся, что молодой и горячий парень мог принимать участие в межнациональном конфликте между представителями кабардинцев и балкарцев в селе Кендлен или в Нальчике. Учитывая, что после этого Рашид пропал, родственники начинают опасаться худшего.
Всех, кто в последние пять дней видел Рашида Хамат-Хановича Пугоева или человека, похожего на него родные парня просят позвонить по номеру +7 (960) 427-53-42.
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