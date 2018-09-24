2018-09-24T11:54:56+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии без вести пропал 23-летний парень

Родственники предполагают, что он мог участвовать в массовых беспорядках
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Рашид Хамат-Ханович Пугоев ушёл из дома 19 сентябряРашид Хамат-Ханович Пугоев ушёл из дома 19 сентября
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии родственники и друзья ищут пропавшего 23-летнего жителя города Прохладный. Рашид Хамат-Ханович Пугоев ушёл из дома 19 сентября.

Информацию об исчезновении молодого человека распространяют через социальные сети. Родные беспокоятся, что молодой и горячий парень мог принимать участие в межнациональном конфликте между представителями кабардинцев и балкарцев в селе Кендлен или в Нальчике. Учитывая, что после этого Рашид пропал, родственники начинают опасаться худшего.

Всех, кто в последние пять дней видел Рашида Хамат-Хановича Пугоева или человека, похожего на него родные парня просят позвонить по номеру +7 (960) 427-53-42.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах
Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах
В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
Владикавказ накрыло облако шашлычного дыма
Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа
Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
Гибель подростка на трансформаторе в Ставропольском крае попала на видео
За взятку следователю житель Пятигорска заплатит 5 миллионов и сядет на 5 лет
Ставропольские кикбоксеры выиграли первенство мира в Италии
Пожилой ставрополец изнасиловал 31-летнюю дочь
В Пятигорске водитель сбил насмерть пешехода и спрятался на даче
Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение 3 млн рублей из пенсионного фонда
В КБР обезврежена мощная бомба
В Дагестане произошло подводное землетрясение
В Ингушетии передано в суд дело террористов, пытавшихся подорвать имама
Владимир Васильев поручил построить в селе Миатли новую школу взамен сгоревшей
В Пятигорске иномарка сбила насмерть пешехода и скрылась
В Чечне торжественно открыт третий православный храм