Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»
В Пятигорске побывала журналист «Первого канала» Алла Михеева, ведущая рубрику «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант». Свой сюжет о столице Северного Кавказа девушка снимала на горе Машук, где в эти дни проходил флэш-моб «Обними гору», в котором она приняла участие наравне с 24-тысячами волонтеров. Также ведущая побывала на знаменитых Бесстыжих ваннах у Провала и выпила нарзан в питьевой галерее. Возле нее она встретила колоритного бомжа, который начал мяукать ей в микрофон и попытался приставать.
Будучи на программе «Вечерний Ургант» в Москве, Алла Михеева, представляя свой сюжет, не сразу вспомнила, где она была на Кавказе, и назвала город Красногорск вместо Пятигорска. Но предложила Ивану Урганту воду из минерального источника.
- Это специальная вода. В ней содержится сероводород и радон. Все очень полезно, - рассказала она.
К слову, сюжет журналистки о Пятигорске вызвал неоднозначную реакцию пятигорчан, которые в соцсетях назвали сюжет «шлаковым» и несуразным, и усомнились в компетентности сотрудницы «Первого канала».
- Нашла же на весь город двух местных неадекватов, - пишут возмущенные горожане.
- Приехала и переврала местную легенду, - возмущаются пятигорчане.
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