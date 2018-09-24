Пятигорский бомж и «Бесстыжие ванны» смутили ведущую «Первого канала»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-24T12:36:00+03:00

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В Пятигорске побывала журналист «Первого канала» Алла Михеева, ведущая рубрику «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант». Свой сюжет о столице Северного Кавказа девушка снимала на горе Машук, где в эти дни проходил флэш-моб «Обними гору», в котором она приняла участие наравне с 24-тысячами волонтеров. Также ведущая побывала на знаменитых Бесстыжих ваннах у Провала и выпила нарзан в питьевой галерее. Возле нее она встретила колоритного бомжа, который начал мяукать ей в микрофон и попытался приставать.

Будучи на программе «Вечерний Ургант» в Москве, Алла Михеева, представляя свой сюжет, не сразу вспомнила, где она была на Кавказе, и назвала город Красногорск вместо Пятигорска. Но предложила Ивану Урганту воду из минерального источника.

- Это специальная вода. В ней содержится сероводород и радон. Все очень полезно, - рассказала она.

К слову, сюжет журналистки о Пятигорске вызвал неоднозначную реакцию пятигорчан, которые в соцсетях назвали сюжет «шлаковым» и несуразным, и усомнились в компетентности сотрудницы «Первого канала».

- Нашла же на весь город двух местных неадекватов, - пишут возмущенные горожане.

- Приехала и переврала местную легенду, - возмущаются пятигорчане.