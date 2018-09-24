Тысячи фальшивых долларов США нашли у жителей Владикавказа

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-24T13:14:02+03:00

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Во Владикавказе поймали двоих фальшивомонетчиков с тысячами поддельных долларов США. До этого оба мошенника уже привлекались к ответственности.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по РСО-Алания, у граждан Северной Осетии нашли 9,1 тыс фальшивых банкнот.

- В отношении злоумышленников возбуждено четыре уголовных дела по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", - добавили в ведомстве.

Преступникам грозит тюремный срок до восьми лет.