2018-09-24T13:40:40+03:00
Общество

Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде

Теперь администрация иначе объяснила свое решение
Евгения СОКОРЕВА
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До этого активистам отказали из-за неправильно составленного заявленияДо этого активистам отказали из-за неправильно составленного заявленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Городские власти Пятигорска еще раз отказали членам ЛГБТ-сообщества в проведении митинга.

Свое решение администрация объяснила тем, что подобная акция "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних".

Напомним, первый раз гей-парад хотели провести в столице СКФО 18 сентября, но разрешение от властей ЛГБТ-активисты не получили из-за якобы некорректно составленного заявления.

Решение властей они назвали придиркой и обжаловали в Ставропольском краевом суде. Суд согласился с претензией общественников и обязал администрацию Пятигорска пересмотреть обращение.

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