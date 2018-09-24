Геям Пятигорска во второй раз отказали в параде
Теперь администрация иначе объяснила свое решение
До этого активистам отказали из-за неправильно составленного заявленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Городские власти Пятигорска еще раз отказали членам ЛГБТ-сообщества в проведении митинга.
Свое решение администрация объяснила тем, что подобная акция "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних".
Напомним, первый раз гей-парад хотели провести в столице СКФО 18 сентября, но разрешение от властей ЛГБТ-активисты не получили из-за якобы некорректно составленного заявления.
Решение властей они назвали придиркой и обжаловали в Ставропольском краевом суде. Суд согласился с претензией общественников и обязал администрацию Пятигорска пересмотреть обращение.