В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей
В Дагестане судебные приставы взыскали у бывшего инспектора Счетной палаты республики 2 млн рублей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по РД, в положенный срок экс-чиновник не погасил уголовный штраф. Его, кстати, со слов сотрудников ведомства, наложили за получение крупной взятки.
- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что неуплата уголовного штрафа в установленный законом срок является злостным уклонением и влечет замену штрафа другим более жестким видом наказания, что и побудило должника к своевременной оплате уголовного штрафа в размере 2 млн рублей, - добавили в УФССП Дагестана.