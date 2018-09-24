2018-09-24T14:20:31+03:00
Происшествия

В Дагестане у экс-инспектора Счетной палаты взыскали 2 млн рублей

Он вовремя не оплатил уголовный штраф за получение взятки
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане судебные приставы взыскали у бывшего инспектора Счетной палаты республики 2 млн рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по РД, в положенный срок экс-чиновник не погасил уголовный штраф. Его, кстати, со слов сотрудников ведомства, наложили за получение крупной взятки.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что неуплата уголовного штрафа в установленный законом срок является злостным уклонением и влечет замену штрафа другим более жестким видом наказания, что и побудило должника к своевременной оплате уголовного штрафа в размере 2 млн рублей, - добавили в УФССП Дагестана.

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