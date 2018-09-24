Рамзан Кадыров предложил ввести военное образование в школах

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-24T15:32:49+03:00

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Рамзан Кадыров выступил с инициативой ввести в школах военнизированные игры и курс молодолго бойца. По мнению главы Чечни, это необходимая мера для сохранения и поддержания мира в стране и мире.

— В старые добрые времена девушка отказывалась знакомиться с парнем, если он не служил в армии. Сейчас наши дни многое изменилось. Нет реального всеобщего призыва на действительную военную службу. По крайней мере, не всех направляют в войска или на флот. Так и не побывав в армии, молодые люди становятся военнообязанными с билетом в кармане. Да и время нахождения в армии сокращено до одного года. Но мужчина всегда должен быть готов защищать своё Отечество, — написал Кадыров в «Вконтакте».

Несмотря на такую обстановку чеченский лидер нашёл решение проблемы. По его мнению, очень важны военнизированные игры, которые развивают в мальчиках мужество и бойцовские качества.

— Как изменить ситуацию, есл в школах военного дела нет, игра «Зарница» забыта, а в Вооруженных силах почти все контрактники? Ответ простой! Мальчики с раннего возраста должны постоянно заниматься физической культурой, а если позволяет здоровье, и спортом. Нужно в игровой форме осваивать курс молодого бойца, научить владеть оружием. Я больше, чем кто-либо на белом свете, не желаю, чтобы где-то возникали военные конфликты! Не хочу, чтобы нашим детям пришлось брать в руки оружие для участия в войнах. Но чтобы царили мир, стабильность и благополучие, все должны стоять на их страже!