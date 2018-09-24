На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-24T16:09:15+03:00

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В Изобильненском горокруге полицейские накрыли подпольный цех с оборудованием и сырьем для производства сигарет. Мини-завод нашли на месте бывшего асфальтобетонного завода. На месте обнаружили и изъяли 3 тонны табака, около 250 тыс пачек сигарет и 5 станков стоимостью до 50 млн рублей.

- Кроме того, обнаружено 450 рулонов сигаретной бумаги и упаковочные коробки. Как показало исследование, специальные акцизные марки выполнены кустарным способом, - приводит слова представителя МВД России Ирины Волк пресс-служба МВД РФ по Ставропольскому краю.

Организовал производство житель краевой столицы. Его уже задержали и посадили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".