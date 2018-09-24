На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод
В Изобильненском горокруге полицейские накрыли подпольный цех с оборудованием и сырьем для производства сигарет. Мини-завод нашли на месте бывшего асфальтобетонного завода. На месте обнаружили и изъяли 3 тонны табака, около 250 тыс пачек сигарет и 5 станков стоимостью до 50 млн рублей.
- Кроме того, обнаружено 450 рулонов сигаретной бумаги и упаковочные коробки. Как показало исследование, специальные акцизные марки выполнены кустарным способом, - приводит слова представителя МВД России Ирины Волк пресс-служба МВД РФ по Ставропольскому краю.
Организовал производство житель краевой столицы. Его уже задержали и посадили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".
Оперативная съемка: подпольный цех по изготовлению сигарет в Ставропольском крае.