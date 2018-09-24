Эксклюзивные автомобили от SKODA теперь можно купить и в Минводах

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-24T15:46:54+03:00

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Специально для российских поклонников хоккея «СтрелаАвто» предлагает линейку автомобилей Hockey Edition. Внешний облик моделей серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах.

- ŠKODA и хоккей имеют давнюю и тесную связь, - комментирует Ян Прохазка, руководитель ŠKODA AUTO Россия. - Эти понятия стали уже синонимами, именно поэтому марка создала особую серию автомобилей, посвященную данному виду спорта. Мы рады представить линейку Hockey Edition, разработанную эксклюзивно для российского рынка. Спецверсия вобрала в себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность и выразительность. И мы особенно рады предложить автомобили этой серии нашим клиентам и их семьям в России, где хоккей пользуется огромной популярностью и любовью.

Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition представлен семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. Спецверсия включает в себя широкий набор опций для безопасной и комфортной езды: светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем. Стоимость версии Hockey Edition для KODIAQ в комплектации Ambition составляет 135 000 рублей.

ŠKODA OCTAVIA линейки Hockey Edition получила в довершение к элегантному экстерьеру легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат-контроль Climatronic. Версия Hockey Edition для модели OCTAVIA на базе комплектации Ambition доступна по цене 49 500 рублей.

ŠKODA RAPID линейки Hockey Edition также стал еще более стильным и функциональным. Цена версии составит 48 000 рублей и 51 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Более подробно можно узнать по тел. (87922) 6-53-53.

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