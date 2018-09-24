2018-09-24T17:20:34+03:00
Общество

В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора

В крае проведут телевизионную реформу
Андрей ЗОБОВ
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Из-за телевизионной реформы пенсионеры рискуют остаться без телевизораИз-за телевизионной реформы пенсионеры рискуют остаться без телевизораФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На Ставрополье проведут телевизионную реформу, полностью отключив аналоговое вещание в явнваре 2019 года. Об этом в понедельник говорили на совещании в краевом правительстве.

Телевизионная реформа будет проведена во всех регионах России, повсеместно, с 10 января. Конечно же, она костётся и Ставропольского края, однако представители власти уверены, что к изменениям жители региона полностью готовы.

— Для приёма цфирового телесигнала, который заменит аналоговый, пригодны все телевизоры, произведённые после 2012 года. Если жители владеют более старым оборудованием, придётся купить специальный тюнер, — сообщил участникам совещания министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко.

Переход будет связан с другими неудобствами, но подробную пошаговую инструкцию можно будет получить на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. Позже будут открыты телефоны специальной «горячей линии», которые помогут пенсионерам, большинство из которых пользуется достаточно старой техникой, перейти на цифровое вещание и настроить свой тюнер.

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