2018-09-24T17:44:01+03:00
Происшествия

В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку

Водитель не справился с управлением
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ЧП: соцсетиФото с места ЧП: соцсети
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В Дагестане 22 сентября ночью в Сулейман-Стальском районе в реку Чираг-Чай упал груженный КамАЗ.

По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, машину занесло, и она вылетела за борт моста на 25 км дороги "Мамраш-Ташкапу".

За рулем находился 30-летний житель села Тураг. Мужчина при падении выжил. Как пишут в соцсетях местные жители, он точно "родился в рубашке".

- В ДТП пострадал только водитель. Его с различными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу Сулейман-Стальского района, - сообщают в МВД республики.

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