В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
Водитель не справился с управлением
Фото с места ЧП: соцсети
Изменить размер текста:
В Дагестане 22 сентября ночью в Сулейман-Стальском районе в реку Чираг-Чай упал груженный КамАЗ.
По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, машину занесло, и она вылетела за борт моста на 25 км дороги "Мамраш-Ташкапу".
За рулем находился 30-летний житель села Тураг. Мужчина при падении выжил. Как пишут в соцсетях местные жители, он точно "родился в рубашке".
- В ДТП пострадал только водитель. Его с различными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу Сулейман-Стальского района, - сообщают в МВД республики.