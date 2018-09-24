2018-09-24T18:39:46+03:00
Политика

Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана

Голосование Народного собрания республики состоится завтра
Андрей ЗОБОВ
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Артём Здунов. Фото: пресс-служба правительства Республики ДагестанАртём Здунов. Фото: пресс-служба правительства Республики Дагестан
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Назначенный 9 сентября на должность главы Республики Дагестан Владимир Васильев продолжает формировать новое правительство. Сегодня глава региона вынес на голосование кандидатуру на пост нового председателя правительства.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в управлении по информационной политике администрации и правительства Республики Дагестан, в роли своего премьера Васильев видит 40-летнего Артёма Здунова, бывшего министра экономики Татарстана, с 7 февраля текущего года занимающего пост временно исполняющего обязанности на той же должности председателя дагестанского правительства.

ДОСЬЕ «КП»

Артем Алексеевич Здунов родился в Казани 18 мая 1978 году. Окончил Казанский финансово-экономический институт (2000 г.).

В 1996 - 1998 годах был заместителем председателя профкома студентов Казанского финансово-экономического института.

В 2000-2001 годах - специалист по страхованию, внутренний аудитор ОАСО "Промышленная страховая компания".

В 2001-2004 годах - аспирант Казанского финансово-экономического института. В 2005 году получил научную степень кандидата экономических наук.

В 2005 году получил научную степень кандидата экономических наук.

В 2004-2006 годах - преподаватель на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.

В 2006-2010 годах - заместитель директора по науке ГУ "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".

С 2010 по 2014 год - заместитель министра экономики Республики Татарстан.

В октябре 2014 года назначен министром экономики Татарстана.

Победитель конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года".

С 7 февраля 2018 года занимает должность временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан.

Женат, воспитывает сына и дочь.

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