2018-09-25T09:59:30+03:00
Происшествия

В ДТП в КЧР пострадали пять человек

Михаил ЮЖНЫЙ
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Травмы разной степени тяжести получили пять человек в результате крупного ДТП на 219 км автодороги "Майкоп - Зеленчукская" в Карачаево-Черкесии.

- Водитель автомобиля "BMW 316", 19-летний житель села Уруп, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Nissan Cefiro", - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по республике.

В результате ДТП травмы получили пять человек. Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация потребовалась одному из пассажиров "BMW". Идет выяснение причин ДТП Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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