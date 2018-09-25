2018-09-25T11:12:43+03:00
Происшествия

Полицейские Ставрополья открыли огонь по автомобилю пьяного лихача [ВИДЕО]

Нарушитель на огромной скорости убегал от стражей правопорядка по встречной полосе трассы «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды»
Татьяна ГУЩИНА
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Стражи порядка погнались за нарушителемСтражи порядка погнались за нарушителем
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В ночь на 23 сентября полицейские Буденновска догнали и задержали пьяного автомобилиста родом из Смоленской области. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сотрудники госавтоинспеции около трех часов ночи заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения.

- На требования полицейских остановиться он никак не реагировал, - добавили в ведомстве. - Наоборот, пытаясь скрыться, увеличил скорость и выехал на встречную полосу.

Стражи порядка погнались за нарушителем, и на пустой трассе «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» приняли решение стрелять по колесам, чтобы остановить несущийся на огромной скорости автомобиль. Водителя предупредили по громкой связи, но он не отреагировал. В итоге после выстрелов по задним колесам автомобиль нарушителя остановился. Им оказался 24-летний житель Смоленской области.

Сотрудники госавтоинспекции по запаху определили, что водитель был сильно пьян. Ему предложили пройти анализ на алкотестере: тот показал 0,508 промилле.

В отношении задержанного составлены протоколы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение сотрудникам полиции. Сейчас он арестован на сутки. Ведется следствие.

Погоня за пьяным водителем на Ставрополье.

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