Ставрополец выстрелил в голову любовника жены

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-25T11:02:22+03:00

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Житель Ставропольского края из ревности выстрелил в голову предполагаемому любовнику своей жены. Ночью 19 сентября на трассе в Нефтекумском районе он выстрелил мужчине в голову из двуствольного ружья.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах региона, 31-летний мужчина сидел в машине и в момент выстрела успел закрыть голову рукой. Это и спасло его. В больницу потерпевшего привезли с переломами костей руки и огнестрельным ранением.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Нефтекумского городского округа, - добавляют в ведомстве. - Следствием проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели, подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Расследование продолжается.