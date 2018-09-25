2018-09-25T13:38:42+03:00
Общество

В Ессентуках могут изменить схему общественного транспорта

Татьяна ГУЩИНА
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В Ессентуках обсудили работу общественного транспорта.В Ессентуках обсудили работу общественного транспорта.
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В Ессентуках обсудили работу общественного транспорта. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе мэрии, в 2018 году поступило 34 жалобы на нарушение графика перевозок и хамство водителей.

- Сейчас в городе работает 11 фирм-перевозчиков, 157 маршрутных такси ежедневно выходят на городские дороги, - добавили в мэрии. - Контролирующие мероприятия по транспорту проводились в 2018 году 14 раз. В результате перевозчикам направлено 21 предписание. Ведется работа по сокращению интервала движения, выявляются нерентабельные маршруты.

Сами транспортники на заседании пояснили, что каждая жалоба от горожан отрабатывается, и с водителями ведется постоянная работа по повышению качества обслуживания. В сбоях графика движения перевозчики винят расположение железной дороги, которая делит Ессентуки на две части. Часть поездов, как оказалось, ходит с нарушениями расписания, в итоге маршрутчики вынуждены простаивать до получаса перед закрытым шлагбаумом. Также, по словам перевозчиков, в сбоях движения виновата загруженность улицы Володарского и плотность парковок на Гагарина, Пятигорской, Интернациональной.

От транспортных компаний поступило предложение изменить схему движения некоторых маршрутов. Глава города Александр Некристов поручил проработать эту тему, с целью улучшения и большего удобства для жителей и гостей города.

– Я прошу организовать вашу работу таким образом, чтобы пассажиры, оплачивая проезд, получали качественные услуги, - отметил он.

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