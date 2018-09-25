2018-09-25T11:41:16+03:00
Общество

В Дагестане назначен новый глава правительства

Этот пост занял Артем Здунов
Михаил ЮЖНЫЙ
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Депутаты дагестанского парламента на внеочередной сессии большинством голосов утвердили кандидатуру Артема Здунова на пост премьер-министра республики.

Напомним, в этот понедельник глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение депутатов народного собрания региона кандидатуру Здунова. Он должен был занять пост председателя правительства республики.

По итогам голосования, за утверждение Артема Здунова в должности председателя правительства проголосовали 75 парламентариев, один проголосовал против, один — воздержался от голосования.

Ранее Артем Здунов исполнял обязанности премьер-министра Дагестана с 7 февраля нынешнего года. Ранее Здунов был министром экономики республики Татарстан.

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