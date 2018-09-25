2018-09-25T12:02:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина убил пожилого друга из-за разбитого телевизора

В ссоре он не рассчитал силу ударов
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Предгорном районе Ставропольского края 36-летний мужчина подозревается в убийстве по неосторожности своего знакомого.

Вечером 18 сентября в доме предполагаемого преступника собралась компания и возникла ссора из-за разбитого одним из гостей телевизора. За испорченную технику хозяин набросился на 59-летнего приятеля, не рассчитал силу ударов и случайно забил того до смерти.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, преступника заключили под стражу.

- Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, - добавили сотрудники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Битаров призвал силовиков не допустить межнациональную рознь
В Ингушетии нашли 74-летнего убийцу, семь лет находившегося в розыске
В «Гармонии» пройдет Фестиваль цветов и пирогов
В Ессентуки съезжаются участники курортного форума «Кавказская здравница 2018»
На Ставрополье утонул увидевший русалок рыбак
В Светлограде открылся переформатированный офис Сбербанка
Ефрейтор из КБР осужден за вымогательство денег у сослуживцев
В Дагестане назначен новый глава правительства
В Ессентуках могут изменить схему общественного транспорта
Ставрополец выстрелил в голову любовника жены
Полицейские Ставрополья открыли огонь по автомобилю пьяного лихача [ВИДЕО]
В ДТП в КЧР пострадали пять человек
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод