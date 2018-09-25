На Ставрополье мужчина убил пожилого друга из-за разбитого телевизора

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-25T12:02:04+03:00

В ссоре он не рассчитал силу ударов

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В Предгорном районе Ставропольского края 36-летний мужчина подозревается в убийстве по неосторожности своего знакомого.

Вечером 18 сентября в доме предполагаемого преступника собралась компания и возникла ссора из-за разбитого одним из гостей телевизора. За испорченную технику хозяин набросился на 59-летнего приятеля, не рассчитал силу ударов и случайно забил того до смерти.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, преступника заключили под стражу.

- Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, - добавили сотрудники.