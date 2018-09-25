Ефрейтор из КБР осужден за вымогательство денег у сослуживцев

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-25T13:14:41+03:00

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы ефрейтора-контрактника Саргона Якубова, обвиненного в вымогательстве и применении насилия к сослуживцам.

Установлено, что с июля по декабрь 2017 года Якубов избивал пятерых военнослужащих, отбирал у них банковские карты и наличные, присвоив более 233 тысяч рублей.

Узнав, что им заинтересовались правоохранители, Якубов 9 января 2018 года сбежал из части в Ростов-на-Дону. Там 9 февраля его задержали полицейские.

Якубов возместил материальный ущерб, причиненный сослуживцам, стремился загладить причиненный вред. Принимая во внимание, что неработающая мать обвиняемого - инвалид и нуждается в постоянном уходе, суд назначил Якубову наказание в 3,5 года лишения свободы и штрафа в 60 тысяч рублей.