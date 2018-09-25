В Светлограде открылся переформатированный офис Сбербанка

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-25T13:36:41+03:00

Теперь обслуживание клиентов здесь будет более комфортным

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Сегодня в торжественной обстановке в Светлограде открылся офис нового формата ПАО Сбербанк. В церемонии открытия приняли участие управляющий Ставропольским отделением Алексей Чванов, глава Петровского городского округа Александр Захарченко, клиенты банка.

После реконструкции обслуживание в офисе стало более комфортным - предусмотрен формат работы «сидя-сидя», вдвое увеличена зона самообслуживания - здесь установлены шесть круглосуточных банкоматов. Вырос спектр предоставляемых услуг: помимо физлиц, предусмотрено также обслуживание корпоративных клиентов.

Это один из крупнейших и востребованных офисов Сбербанка в Петровском районе, ежедневно его посещают около 1000 клиентов. Жители города хранят здесь свыше 1,5 млрд. руб. сбережений, а кредитный портфель населения достиг почти 2 млрд. рублей.

- Банк продолжает курс на улучшение качества сервиса, повышение доступности финансовых услуг. И я уверен, что жители Светлограда позитивно оценят произошедшие изменения, - подчеркивает управляющий Ставропольским отделением Алексей Чванов.

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