2018-09-25T14:26:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье утонул увидевший русалок рыбак

Михаил ЮЖНЫЙ
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Трагедия случилась рано утром 22 сентября на водохранилище рядом с хутором Сухая Падина на Ставрополье.

Двое мужчин в пятницу вечером приехали сюда поудить рыбки. Оборудовав себе место для рыбалки и, установив удочки на берегу, товарищи решили выпить заранее привезенный с собой алкоголь.

В какой-то момент 44-летний мужчина, сильно перебрав спиртного, "увидел" в Сухопадинском водохранилище русалок и, решив познакомиться с обитательницами водных глубин, не раздевшись, направился в воду.

Другой рыбак решил остановить пьяного бредившего товарища. Но пока мужчина снимал с себя одежду, его друг уже ушел ко дну и погиб. Спасатели достали из воды тело утонувшего рыбака, передав его сотрудникам полиции.

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