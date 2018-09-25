2018-09-25T15:10:20+03:00
Общество

В Ессентуки съезжаются участники курортного форума «Кавказская здравница 2018»

Форум обещает Кавминводам курортный прорыв, много интересных экспертов и общения
Татьяна ГУЩИНА
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Гости ожидаются из Москвы, Петербурга, курортов Большого Сочи.Гости ожидаются из Москвы, Петербурга, курортов Большого Сочи.
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В Ессентуках на днях стартует форум «Кавказская здравница 2018». Мероприятие обещает Кавминводам много интересных экспертов и общения. Гости ожидаются из Москвы, Петербурга, курортов Большого Сочи. Несколько дней пространство курортных Ессентуков будет наполнено интересными лекциями, мастер классами, также два дня продлится ярмарка путевок.

Как рассказали в пресс-службе администрации города-курорта, бренду «Кавказская здравница», который объединяет Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, более полувека. Одноименное мероприятие, по мнению организатора форума - Минтуризма края - привлечет к себе большой интерес в разных частях России и станет частью крупного события, которое проходит в конце сентября «Неделя туризма на Великом Шелковом пути – Кавказ».

Ессентуки на курортном форуме представит 21 участник – это ессентукские здравницы и заводы по розливу минеральной воды, производству вина.

Курортный форум призван создать на Юге России деловую площадку для диалога и обмена опытом специалистов туристской индустрии, содействовать привлечению инвестиций в эту сферу, презентовать курортный потенциал регионов России, укрепить межрегиональныех связи между субъектами России.

Планируется, что Курортный форум посетят представители туриндустрии из регионов России, руководители санаторно-курортных и гостиничных комплексов, авиакомпаний, страховых компаний, потенциальные инвесторы, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Завершит свою работу «Кавказская здравница 2018» 28 сентября.

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