В «Гармонии» пройдет Фестиваль цветов и пирогов

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-25T15:40:26+03:00

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На Фестивале цветов и пирогов, который пройдет в субботу в «Гармонии», свою продукцию представят предприятия общественного питания, поставщики посадочного материала. Фестиваль украсят выступления творческих коллективов. Особенно много будет живой музыки.

Проведение массовых мероприятий стало своеобразной визитной карточкой жилого района «Гармония», который привлекает также и развитой инфраструктурой. Только в этом году в «Гармонии» завершится строительство двух детских садов, а в следующем - общеобразовательной школы.

Жилой район «Гармония» привлекает людей не только активной социально-культурной жизнью, но и наличием грамотной концепции «Живи, работай, отдыхай!», согласно которой созданы все условия для комфортного существования для разных социальных категорий - от молодых семей до представителей старшего поколения.

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