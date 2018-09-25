Вячеслав Битаров призвал силовиков не допустить межнациональную рознь

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-25T17:33:06+03:00

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В работе совещания приняли участие председатель парламента республики Алексей Мачнев, прокурор РСО - А Владимир Векшин, глава МВД Михаил Скоков, зампред Ирбек Томаев, министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, другие представители министерств и ведомств.

Главные вопросы, которые они обсудили, - активизация деструктивных сил на Северном Кавказе и обострение напряженности в соседних кавказских республиках.

По мнению участников совещания, попытки раскачать ситуацию в регионе носят синхронный организованный характер.

- Нужно не допустить ухудшения межнациональных отношений. Работа должна вестись в плановом порядке, а все провокаторы должны выявляться и наказываться по всей строгости закона, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Глава республики дал поручение обратиться к активам действующих общественно-политических объединений, региональных отделений политических партий, руководителям трудовых коллективов проводить необходимую разъяснительную работу, не допускать провокаций и случаев разжигания межнациональной розни.

Силовикам поручено усилить меры по поддержанию правопорядка и пресечению противозаконной агитационной деятельности.