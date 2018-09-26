В Ставрополе водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-26T07:31:26+03:00

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Девочку, которая переходила дорогу по «зебре» в Ставрополе, сбил автомобилист.

- С ушибами школьницу госпитализировали. Как выяснилось, водитель «Хонды» не уступил места пешеходу, - сообщили в краевом управлении ГИБДД. - Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Cейчас все обстоятельства произошедшей в Ставрополе аварии уточняются. Решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела. Установлено, что на момент аварии он был трезв.