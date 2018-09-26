Водитель из Чечни устроил в Ставрополе аварию с четырьмя автомобилями

СЕГОДНЯ 08:45 2018-09-26T08:45:02+03:00

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Автоавария сразу с четырьмя автомобилями произошла накануне вечером в Ставрополе.

25 сентября водитель автомашины «Лада Приора» у пересечения ул. 45-я Параллель - ул. 50 лет ВЛКСМ проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль «Лада Гранта», который потом столкнулся с автомашинами «Лада Калина» и «Киа».

С серьезными травмами головы в больницу были доставлены 2 участника ДТП – 43-летний водитель «Гранты» и 37-летний водитель «Калины». За рулем «Приоры» находился 27-летний житель Чеченский Республики, который от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Выяснилось, что за последние 2 года молодой человек более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, штрафы не оплачивал. Составлены административные материалы. Водителю из Чечни грозит лишение прав сроком до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Остальные участники автоаварии были трезвы.