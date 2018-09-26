2018-09-26T10:27:31+03:00
Происшествия

В Ингушетии осуждены трое торговцев оружием

Михаил ЮЖНЫЙ
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Магасский районный суд в Ингушетии вынес приговор трем местным жителям, обвиненным в организации канала незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Суд признал виновными трех жителей Ингушетии т приговорил их к разным срокам - от одного года до трех лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафов, - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сотрудниками УФСБ было установлено, что трое жителей республики в составе преступной группы организовали межрегиональный канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из Ингушетии в соседние регионы.

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