Делегация РАНХиГС приняла участие в открытии воркаут-площадки в Пятигорске

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-26T11:42:37+03:00

Заниматься здесь будут и дети, и молодежь, и люди среднего возраста, и, конечно, пенсионеры.

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В Пятигорске открыли воркаут-площадку, которая разместилась на 300 квадратных метрах Парке Победы. В торжественном открытии площадки приняла участие делегация студентов 2-го курса направления подготовки «государственное и муниципальное управление» Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС во главе с директором, членом Общественной палаты РФ Азаматом Тлисовым.

В числе почетных гостей мероприятия: полпредставитель президента России в СКФО Александр Матовников, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, мэр Пятигорска Андрей Скрипник, представители общественных организаций.

Площадка у Новопятигорского озера – это комплекс турников, брусьев, перекладин и шведских стенок, плюс современное покрытие из резиновой крошки. Все выполнено из прочных и износостойких композитных материалов мирового класса. Воркаут-площадка в Пятигорске - часть всероссийского проекта «Северный десант» и воплощенная инициатива Александра Матовникова.

- Я уверен, заниматься здесь будут и дети, и молодежь, и люди среднего возраста, и, конечно, пенсионеры. Это площадка здоровья, силы и красоты, - сказал он.

Подобных площадок в регионах страны возведено немало, но схожая с пятигорской по масштабу и уровню есть только в Москве. Сразу на торжественном открытии принято решение: до конца года, именно в Пятигорске, в обновленном Парке Победы пройдет Чемпионат России по воркауту.

- Создание инфраструктуры для уличного фитнеса - отличный стимул для молодежи, делающей выбор в пользу активного и здорового образа жизни, - отметил АзаматТлисов. - Теперь у молодежи, в том числе и студентов нашего ВУЗа, появилась отличная возможность тренироваться и поддерживать себя в хорошей физической форме.