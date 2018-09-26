Ставропольчанка отправилась в колонию за воровство и оскорбление полицейского
На Ставрополье вынесли приговор 49-летней жительнице Туркменского района, которая обокрала свою знакомую и оскорбила полицейского. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, преступница пришла к своей 72-летней соседке, чтобы помочь с делами по хозяйству. Женщина решила нажиться на своей пожилой знакомой и украла у нее пять тысяч рублей, который та хранила в паспорте.
Когда кража открылась, воровку задержали и доставили в местный отдел полиции. Там женщина устроила скандал и нецензурно оскорбила сотрудника правоохранительных органов.
Суд приговорил преступницу к одному году и одному месяцу в исправительной колонии общего режима.
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