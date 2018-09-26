Ессентукские школьники вернулись с «Президентских состязаний» с победами

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-26T12:35:46+03:00

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Учащиеся школы №9 города Ессентуки четвертый раз выступали за Ставропольский край на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые проходили в детском центре «Смена» в городе Анапа. Об этом рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе горадминистрации.

- Обязательными видами программы стали спортивное многоборье, эстафета, творческий и теоретический конкурсы, добавили в мэрии. - В дополнительных видах есентучане стали призерами и победителями в эстафетном плавании: команда заняла 1 место (состав: Токарева Алена, Маркович Данил, Леппик Андрей, Чеснокова Мария).

В спортивном виде единоборства «самбо» команда заняла 2 место (состав Беляева Екатерина, Журавлева Елена, Кулешов Александр, Коробчак Никита). В личном зачете по плаванию на дистанции 50 м стали победителями Токарева Алена и Маркович Данил. В общекомандном зачете всероссийских обязательных испытаний ребята заняли 32 место из 75 участвовавших команд.