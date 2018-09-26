2018-09-26T16:42:17+03:00
Общество

МВД Ингушетии предупредило тех, кто будет протестовать против изменения границы с Чечней

А премьер республики заявил, что этот шаг соответствует интересам обоих народов
Михаил ЮЖНЫЙ
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Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев прокомментировал изменение границы с Чечней. Чиновник призвал своих земля сохранять спокойствие на фоне сообщений об установлении границ с Чеченской Республикой.

По словам Евлоева, скорейшее установление границы между Ингушетией и Чечней в Сунженском районе отвечает интересам двух народов и станет исторически важным шагом.

Ранее информация о планируемой передаче земли вызвала недовольство ряда местных жителей, которые накануне вышли на несанкционированную акцию к зданию администрации Сунженского района.

МВД Ингушетии предупредило инициаторов акции протеста о недопустимости нарушения закона. Полицейские пообещали, что попытки проведения таких мероприятий будут пресечены, а организаторов и участников привлекут к установленной законом ответственности. В отставку подал также глава Сунженского района Ингушетии.

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