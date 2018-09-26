Во Владикавказе подростки избили и ограбили 18-летнего парня
Во Владикавказе 18-летний парень познакомился в социальных сетях с девушкой и пригласил ее на свидание. Молодые люди встретились и прогулялись по набережной реки Терек.
Затем девушка сказала, что чувствует себя плохо, и отвела парня к недостроенному зданию. - Там к нему подошел неизвестный юноша, представился родственником интернет-знакомой и начал жестоко бить парня. Тот хотел убежать, но его поймали два других подростка и тоже принялись сильно избивать, - сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия.
В итоге грабители отобрали у парня деньги и куртку. Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались подростки, которые уже фигурируют в уголовных делах о грабежах и кражах. Против них возбуждены новые уголовные дела.
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