Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»
Теперь держатели карт «Мир» Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по карте «Мир» у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера. Участвовать в программе и получать кешбэк может любой держатель карты «Мир» Сбербанка, зарегистрировавшись на privetmir.ru.
- На сегодняшний день нами выпущено более 561 508 карт «Мир». Помимо самого кешбэка, наши клиенты, как и прежде, продолжат получать бонусы программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», - говорит Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк.
По словам Максима Лазырина, коммерческого директора НСПК (оператора платежной системы «Мир»), «подключение Сбербанка, крупнейшего эмитента национальных платежных карт - важный шаг для миллионов держателей карт «Мир».
- Теперь они смогут воспользоваться всеми преимуществами оплаты по карте «Мир» и получать от покупок у всех партнеров программы двойную выгоду, которая складывается из кешбэка от партнерских торговых предприятий и бонусов, начисляемых самим банком, - уточнил он.
Подробные условия и география программы, а также список партнеров программы лояльности платежной системы «Мир» = на портале www.privetmir.ru.
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