Ессентукские здравницы распахнут свои двери для участников форума «Кавказская здравница»

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-26T15:05:27+03:00

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Один день остался до знакового для всех курортов события – 27 сентября в Ессентуках стартует форум «Кавказская здравница 2018». Участников ждет насыщенная программа, а гостей и зрителей - масштабное зрелищное мероприятие. Курортный форум «Кавказская Здравница – 2018» - это часть крупного события, которое проходит в конце сентября «Неделя туризма на Великом Шелковом пути – Кавказ». Все эти мероприятия призваны популяризировать курорты, достопримечательности и природную красоту Кавказа.

В Ессентуки уже прибывают участники форума, среди них исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, руководители медицинских и научных центров, представители гостиничного, туристического бизнеса. Более 1 тыс квадратных метров займет выставка достижений курортной и туристической сферы на Театральной площади. От курорта Ессентуки в ней примут участие 21 санаторий и предприятия розлива минеральной воды.

В четверг на Театральной площади Ессентуков откроется крупнейшая ярмарка путевок «Открой курорты Юга России», здесь же пройдет презентация минеральной воды «Живая вода России». В ходе форума прибывшие гости осмотрят достопримечательности Ессентуков, они посетят крупнейшую грязелечебницу, зал механотерапии, источники воды Ессентуки 4 и Ессентуки 17. Крупнейшие здравницы города-курорта распахнут свои двери для многочисленных гостей. Им покажут лечебную базу, услуги сервиса и размещения отдыхающих.

Участники форума посетят более десятка лекций, конференций и семинаров. Планируется посещение городов КМВ и республики Карачаево-Черкесия.