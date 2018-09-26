2018-09-26T15:05:27+03:00
Общество

Ессентукские здравницы распахнут свои двери для участников форума «Кавказская здравница»

Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
Крупнейшие здравницы города-курорта распахнут свои двери для многочисленных гостей.Крупнейшие здравницы города-курорта распахнут свои двери для многочисленных гостей.
Изменить размер текста:

Один день остался до знакового для всех курортов события – 27 сентября в Ессентуках стартует форум «Кавказская здравница 2018». Участников ждет насыщенная программа, а гостей и зрителей - масштабное зрелищное мероприятие. Курортный форум «Кавказская Здравница – 2018» - это часть крупного события, которое проходит в конце сентября «Неделя туризма на Великом Шелковом пути – Кавказ». Все эти мероприятия призваны популяризировать курорты, достопримечательности и природную красоту Кавказа.

В Ессентуки уже прибывают участники форума, среди них исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, руководители медицинских и научных центров, представители гостиничного, туристического бизнеса. Более 1 тыс квадратных метров займет выставка достижений курортной и туристической сферы на Театральной площади. От курорта Ессентуки в ней примут участие 21 санаторий и предприятия розлива минеральной воды.

В четверг на Театральной площади Ессентуков откроется крупнейшая ярмарка путевок «Открой курорты Юга России», здесь же пройдет презентация минеральной воды «Живая вода России». В ходе форума прибывшие гости осмотрят достопримечательности Ессентуков, они посетят крупнейшую грязелечебницу, зал механотерапии, источники воды Ессентуки 4 и Ессентуки 17. Крупнейшие здравницы города-курорта распахнут свои двери для многочисленных гостей. Им покажут лечебную базу, услуги сервиса и размещения отдыхающих.

Участники форума посетят более десятка лекций, конференций и семинаров. Планируется посещение городов КМВ и республики Карачаево-Черкесия.

Еще больше материалов по теме: «Новости Ессентуков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Дагестана предупредили о волнах на Каспии высотой до 2 метров
В Дагестане директор колледжа подарила себе 700 тысяч "премиальных" рублей
В Северную Осетию прибыл всемирно известный нейрохирург из Японии
Во Франции полицейские задержали чеченца, подозреваемого в подготовке теракта
Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»
Во Владикавказе подростки избили и ограбили 18-летнего парня
МВД Ингушетии предупредило тех, кто будет протестовать против изменения границы с Чечней
Ессентукские школьники вернулись с «Президентских состязаний» с победами
Ставропольчанка отправилась в колонию за воровство и оскорбление полицейского
Делегация РАНХиГС приняла участие в открытии воркаут-площадки в Пятигорске
На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка