2018-09-26T16:40:18+03:00
Происшествия

Во Франции полицейские задержали чеченца, подозреваемого в подготовке теракта

Уроженец Северного Кавказа отрицает свою вину
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Франции полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который подозревается в подготовке теракта. Как сообщает ряд иностранных изданий, арест произошел в Страсбурге еще 18 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

На данный момент задержанный уроженец Северного Кавказа не признает своей причастности к деятельности террористов и уверяет полицейских, что лишь искал в Интернете информацию про Исламское государство*.

Но делал это исключительно из любопытства, чтобы получить общую информацию об этой организации.

Кроме того, французские полицейские задержали и брата подозреваемого. Он считается одним из участников нападения на Париж.

*запрещенная в РФ террористическая группировка)/

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Дагестана предупредили о волнах на Каспии высотой до 2 метров
В Дагестане директор колледжа подарила себе 700 тысяч "премиальных" рублей
В Северную Осетию прибыл всемирно известный нейрохирург из Японии
Ессентукские здравницы распахнут свои двери для участников форума «Кавказская здравница»
Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»
Во Владикавказе подростки избили и ограбили 18-летнего парня
МВД Ингушетии предупредило тех, кто будет протестовать против изменения границы с Чечней
Ессентукские школьники вернулись с «Президентских состязаний» с победами
Ставропольчанка отправилась в колонию за воровство и оскорбление полицейского
Делегация РАНХиГС приняла участие в открытии воркаут-площадки в Пятигорске
На Ставрополье расследуется смерть 3-месячного ребенка