Во Франции полицейские задержали чеченца, подозреваемого в подготовке теракта
Во Франции полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который подозревается в подготовке теракта. Как сообщает ряд иностранных изданий, арест произошел в Страсбурге еще 18 сентября, но известно о нем стало только сейчас.
На данный момент задержанный уроженец Северного Кавказа не признает своей причастности к деятельности террористов и уверяет полицейских, что лишь искал в Интернете информацию про Исламское государство*.
Но делал это исключительно из любопытства, чтобы получить общую информацию об этой организации.
Кроме того, французские полицейские задержали и брата подозреваемого. Он считается одним из участников нападения на Париж.
*запрещенная в РФ террористическая группировка)/
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»