Во Франции полицейские задержали чеченца, подозреваемого в подготовке теракта

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-26T16:40:18+03:00

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Во Франции полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который подозревается в подготовке теракта. Как сообщает ряд иностранных изданий, арест произошел в Страсбурге еще 18 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

На данный момент задержанный уроженец Северного Кавказа не признает своей причастности к деятельности террористов и уверяет полицейских, что лишь искал в Интернете информацию про Исламское государство*.

Но делал это исключительно из любопытства, чтобы получить общую информацию об этой организации.

Кроме того, французские полицейские задержали и брата подозреваемого. Он считается одним из участников нападения на Париж.

*запрещенная в РФ террористическая группировка)/