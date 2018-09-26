2018-09-26T17:00:06+03:00
Общество

В Северную Осетию прибыл всемирно известный нейрохирург из Японии

Встречу организовал глава республики Вячеслав Битаров
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба главы республики Северная Осетия - АланияФото: пресс-служба главы республики Северная Осетия - Алания
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В Северной Осетии по инициативе главы республики Вячеслава Битарова проходит международная научно-практическая конференция с участием именитых нейрохирургов. Прибыли на встречу главврач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов, председатель Тюменского областного реготделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов, а также всемирно известный нейрохирург и профессор из Японии Катсуми Такизава.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Вячеслава Битарова, гости внесут вклад в развитие местной медицины. Так, врач из Страны восходящего солнца проведет для медиков республики уникальный мастер-класс "Оперативное лечение аневризмы головного мозга".

- Благодарен, что нашли возможность приехать в республику и поделиться своими знаниями и наработками с нашими специалистами. Хотелось бы, чтобы осетинская нейрохирургия поднялась на качественно новый уровень. Надеюсь, что с вашей помощью нам удастся это сделать, - сказал глава Северной Осетии.

СПРАВКА - "КП"

Профессор из Японии Катсуми Такизава известен операцией по разделению сиамских близнецов со сросшимися головами, а также оперированием ребенка в утробе матери.

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