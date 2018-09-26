2018-09-26T17:58:37+03:00
Происшествия

В Дагестане директор колледжа подарила себе 700 тысяч "премиальных" рублей

На женщину завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане завели уголовное дело на директора колледжа народных промыслов и туризма города Дербента.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах республики, женщину подозревают в служебном подлоге. В 2016 году она выписала 750 тысяч рублей якобы на премии для своих подчиненных. Деньги мошенница оставила себе.

- В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемой, - добавили следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.

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